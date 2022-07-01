Бриджес, Бэйн и Морэнт поддержали «Никс» и Брансона. Критики считают, что Джейлену переплатили

Форвард «Санз» Микэл Бриджес, а также игроки «Мемфиса» Десмонд Бэйн и Джа Морэнт поддержали «Никс» и Джейлена Брансона, которые договорились о контракте на 110 миллионов долларов.
В сети пишут, что Брансон не достоин таких денег.
Бриджес: Вы просто не знаете, насколько хорош на самом деле Брансон.
Бэйн: Этот парень умеет играть.
Морэнт: УМЕЕТ ИГРАТЬ.
Брансон станет 4-м игроком в истории, который подпишет с «Никс» контракт на 100 миллионов.
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