Бриджес, Бэйн и Морэнт поддержали «Никс» и Брансона. Критики считают, что Джейлену переплатили

Форвард «Санз» , а также игроки Десмонд Бэйн и поддержали «Никс» и , которые договорились о контракте на 110 миллионов долларов.

В сети пишут, что Брансон не достоин таких денег.

Бриджес: Вы просто не знаете, насколько хорош на самом деле Брансон.

Бэйн: Этот парень умеет играть.

Морэнт: УМЕЕТ ИГРАТЬ.

Брансон станет 4-м игроком в истории, который подпишет с контракт на 100 миллионов.

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