Гордону Хэйворду понравилась идея обмена в «Лейкерс» на Уэстбрука
Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд лайкнул твит, в котором предлагается обменять его в «Лейкерс».
«Лучший трейд для «Лейкерс» – это обмен Расселла Уэстбрука в «Хорнетс» на Гордона Хэйворда, Пи Джея Вашингтона и Келли Убре. Нам нужны игроки периметра с броском. Бадди Хилд и Майлз Тернер не решат эту проблему. Тернер такой же хрустальный, как Энтони Дэвис», – написал один из болельщиков «Лейкерс».
В первых двух матчах нынешнего сезона Хэйворд набирал в среднем 23 очка, 4,5 передачи, 3,5 подбора и 1,5 перехвата при реализации 33,3% из-за дуги.
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