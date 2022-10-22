Гордону Хэйворду понравилась идея обмена в «Лейкерс» на Уэстбрука

Форвард лайкнул твит, в котором предлагается обменять его в .

«Лучший трейд для «Лейкерс» – это обмен в «Хорнетс» на Гордона Хэйворда, Пи Джея Вашингтона и Келли Убре. Нам нужны игроки периметра с броском. Бадди Хилд и Майлз Тернер не решат эту проблему. Тернер такой же хрустальный, как , – написал один из болельщиков «Лейкерс».

В первых двух матчах нынешнего сезона Хэйворд набирал в среднем 23 очка, 4,5 передачи, 3,5 подбора и 1,5 перехвата при реализации 33,3% из-за дуги.

Безумный рекорд в НБА: игрок сменил 13 команд за 12 лет. Да-да, все именно так!

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