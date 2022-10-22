Ник Янг: «Отправьте Уэстбрука обратно в «Тандер» в обмен на Гилджес-Александера»
Экс-баскетболист «Лейкерс» Ник Янг предложил клубу обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Оклахому».
«Отправьте Расса обратно в «Тандер», где его снова будут любить, в обмен на Шэя Гилджес-Александера», – написал Янг в твиттере.
В матче против «Клипперс» (97:103) Уэстбрук смазал все 11 бросков с игры, набрав всего 2 очка, но сделал 5 перехватов, 4 передачи и 3 подбора.
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