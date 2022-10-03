Джо Маззулла – о работе главным тренером «Бостона»: «Мне помогают замечательные люди»

Исполняющий обязанности главного тренера Джо Маззулла поделился впечатлениями от работы на новой должности.

«Вокруг меня много замечательных людей, которые помогают мне. Как в тренировочном штабе, так и в отделе спортивной науки. На самом деле, это просто сбор информации.

Я задаю множество вопросов. С игроками то же самое. К конце концов, им так удобно. Я пытался узнать как можно больше от всех в нашем клубе», – признался Маззулла.

Специалист возглавлит «Селтикс» после того, как был отстранен от работы на сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

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