Джо Маззулла – о работе главным тренером «Бостона»: «Мне помогают замечательные люди»

Теги Бостон Име Удока НБА Джо Маззулла Баскетбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостона» Джо Маззулла поделился впечатлениями от работы на новой должности.

«Вокруг меня много замечательных людей, которые помогают мне. Как в тренировочном штабе, так и в отделе спортивной науки. На самом деле, это просто сбор информации.

Я задаю множество вопросов. С игроками то же самое. К конце концов, им так удобно. Я пытался узнать как можно больше от всех в нашем клубе», – признался Маззулла.

Специалист возглавлит «Селтикс» после того, как Име Удока был отстранен от работы на сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

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