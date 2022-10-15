Карл-Энтони Таунс: «Гобера недостаточно хорошо заигрывали в атаке»
Лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс считает, что новобранец команды Руди Гобер способен быть более полезным в нападении.
«Думаю, его недостаточно хорошо заигрывали в течение многих лет. Нужно приучить его быть опасным в атаке и занимать позицию жестче, потому что теперь мяч может прийти к нему в любой момент», – заявил Таунс.
Средние показатели Гобера за девять сезонов в НБА составляют 12,4 очка, 11,7 подбора и 2,2 блок-шота.
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