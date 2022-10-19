Энтони Эдвардс – о данках через Гобера: «Рад, что он теперь в моей команде. Это для его же блага»

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс пошутил над своим новым одноклубником центровым .

Эдвардса спросили, не расстраивает ли его тот факт, что он больше не может поставить сверху через Гобера в игре.

«Рад, что он теперь в моей команде. Это для его же блага», – ответил Эдвардс.

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