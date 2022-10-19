Энтони Эдвардс – о данках через Гобера: «Рад, что он теперь в моей команде. Это для его же блага»
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс пошутил над своим новым одноклубником центровым Руди Гобером.
Эдвардса спросили, не расстраивает ли его тот факт, что он больше не может поставить сверху через Гобера в игре.
«Рад, что он теперь в моей команде. Это для его же блага», – ответил Эдвардс.
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