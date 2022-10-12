УНИКС не ищет замену Дэрилу Мэйкону. Игрок вернется через 3-4 недели

Травмированный защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон должен возобновить тренировки в общей группе через 3-4 недели, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Казанский клуб не ищет замену американцу в надежде на его скорое возвращение в строй.

Мэйкон травмировал заднюю поверхность бедра 25 сентября во время матча против «Партизана» за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Зенит» вновь сильнее ЦСКА в финале, УНИКС оставляет «Партизан» без медалей. Итоги решающего дня Суперкубка

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