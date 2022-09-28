Бюджет «Монако» вырос на 47% в сравнении с прошлым сезоном и стал крупнейшим в Лиге LNB

Лига LNB (чемпионат Франции) раскрыла бюджеты команд-участниц на сезон-2022/23.

«Монако» стал самым богатым клубом чемпионата. Его бюджет составил 20,7 млн евро, что на 47% выше в сравнении с показателем прошлого сезона (14,1 млн евро).

Ранее самым богатым клубом Лиги LNB был «Виллербан». В этом сезоне его бюджет вырос лишь на 0,7 млн евро и составил 15,7 млн евро.

Кроме того, «Монако» больше всех в чемпионате заплатит игрокам: 10,8 млн евро, 52% от общего бюджета клуба. У данный показатель составляет 4,2 млн евро (27%).

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