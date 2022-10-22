Джамал Мюррэй пропустил матч с «Уорриорз». «Наггетс» пока что не будут заигрывать его два дня подряд

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй пропустил матч с «Уорриорз» (128:123) в пятницу.

«Денвер» пока что не будет заигрывать его два дня подряд во время бэк-ту-бэков.

«Мы будем действовать аккуратно и разумно. Надеюсь, к Рождеству, Новому году, перерыву на Матч звезд сможем отказаться от этой практики», – сказал главный тренер команды Майкл Мэлоун.

Мюррэй полностью пропустил сезон-21/22 из-за разрыва связки колена.

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