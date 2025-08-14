Томас Эртель стал игроком «Виллербана»
Томас Эртель вернулся в Евролигу.
Французский «Виллербан» объявил о подписании контракта с бывшим разыгрывающим «Зенита» Томасом Эртелем (36 лет, 189 см). Соглашение рассчитано на сезон-2025/26.
Эртель начал прошлый сезон в Китае, но затем вернулся в Испанию в середине сезона. Выступая за «Шэньчжэнь», он набирал в среднем 18,2 очка и 8,5 передачи и сыграл 10 матчей.
После возвращения в ACB в составе команды «Баскет Корунья» француз сыграл в 8 матчах, набирая в среднем 12,9 очка, 3,4 подбора и 9,0 передачи.
Эртель провел 11 сезонов в Евролиге, выступая за «Басконию», «Анадолу Эфес», «Барселону» и «Реал».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Виллербана» в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости