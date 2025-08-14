0

Томас Эртель стал игроком «Виллербана»

Томас Эртель вернулся в Евролигу.

Французский «Виллербан» объявил о подписании контракта с бывшим разыгрывающим «Зенита» Томасом Эртелем (36 лет, 189 см). Соглашение рассчитано на сезон-2025/26.

Эртель начал прошлый сезон в Китае, но затем вернулся в Испанию в середине сезона. Выступая за «Шэньчжэнь», он набирал в среднем 18,2 очка и 8,5 передачи и сыграл 10 матчей.

После возвращения в ACB в составе команды «Баскет Корунья» француз сыграл в 8 матчах, набирая в среднем 12,9 очка, 3,4 подбора и 9,0 передачи.

Эртель провел 11 сезонов в Евролиге, выступая за «Басконию», «Анадолу Эфес», «Барселону» и «Реал».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Виллербана» в соцсети X
logoТомас Эртель
переходы
logoБаскет Корунья
logoАСВЕЛ Виллербан
logoчемпионат Франции
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
АЕК хочет подписать Томаса Эртеля
1 августа, 09:23
Томас Эртель выбыл до конца сезона, разыгрывающему предстоит операция на колене
23 апреля, 09:45
Томас Эртель: «Думал о завершении карьеры после срыва сделки с «Барселоной»
7 марта, 19:20
Томас Эртель: «Отклонил предложения команд Евролиги, таких как «Маккаби»
114 января, 18:39
Главные новости
Матас Бузелис намекнул на продление контракта между «Чикаго» и Джошем Гидди
357 минут назадФото
Пэйтон Притчард станет стартовым разыгрывающим «Бостона»
9сегодня, 16:01
Филиппинский игрок пожизненно дисквалифицирован за жестокий удар соперника
4сегодня, 15:55Видео
Товарищеские матчи. Испания встретится с Францией, Литва сыграет с Латвией и другие матчи
сегодня, 09:09
Горан Драгич сравнил Александера Секулича с Пиноккио
2сегодня, 12:02Фото
Сергей Торопов завершил карьеру в 35 лет
6сегодня, 09:16
«Хороший источник энергии». Джарен Джексон сменит 13-й номер на 8-й
3сегодня, 06:43
Кевин Гарнетт: «Когда смотрю на Янниса Адетокумбо, я горжусь. Чувствую себя отцом»
4сегодня, 06:38
Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
10сегодня, 06:20
Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта
сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
43 минуты назад
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
сегодня, 12:25
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
сегодня, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
сегодня, 12:12
Винс Хантер покинул «Зенит»
1сегодня, 10:13
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
6сегодня, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
1сегодня, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
сегодня, 06:26
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
вчера, 19:10