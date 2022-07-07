Майкл Мэлоун – о состоянии Мюррэя: «Он выглядит уверенным в себе. Это самое главное»

Главный тренер «Наггетс» рассказал о нынешнем состоянии разыгрывающего , который пропустил весь прошлый сезон из-за серьезной травмы колена.

«Вчера у нас была игра пять на пять. Это был самый напряженный матч с участием Мюррэя с того момента, как он получил травму.

Джамал был подвижен, агрессивен, старался проявить себя во всем... Он выглядит уверенным в себе. Это самое главное», – сказал Мэлоун.

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