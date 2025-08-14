0

«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном

Шакил Харрисон остался в «Виллербане».

Французский клуб продолжает формировать состав на следующий сезон, объявив о продлении контракта с разыгрывающим защитником Шакилом Харрисоном (31 год, 193 см).

В прошедшем сезоне Евролиги Харрисон набирал в среднем 5,2 очка за матч, во французской лиге – 7,4. Примечательно, что в плей-офф результативность защитника составила 13 очков за игру. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Виллербана» в соцсети X
logoАСВЕЛ Виллербан
logoчемпионат Франции
logoTurkish Airlines EuroLeague
переходы
logoШакил Харрисон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
12 августа, 14:44
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
112 августа, 14:30
«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
10 августа, 15:30
Тарик Блэк покинул «Виллербан»
7 августа, 09:19
Главные новости
«Хороший источник энергии». Джарен Джексон сменит 13-й номер на 8-й
сегодня, 06:43
Кевин Гарнетт: «Когда смотрю на Янниса Адетокумбо, я горжусь. Чувствую себя отцом»
1сегодня, 06:38
Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
6сегодня, 06:20
Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта
сегодня, 05:51
Том Дандон планирует оставить «Блэйзерс» в Портленде
4сегодня, 05:33
Стив Керр: «Если бы не Стеф Карри, я бы продержался несколько лет и ушел»
13сегодня, 05:23
Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу «Бостона» Биллу Чисхолму
сегодня, 05:06
Маскот «Денвера» подал в суд на владельца клуба за неправомерное увольнение
4сегодня, 05:02
Яннис Адетокумбо ждет письменного разрешения от «Милуоки» на участие в матчах за сборную
2сегодня, 04:55
Джон Стоктон: «Более 1100 спортсменов умерло сразу после вакцинации от COVID-19»
20сегодня, 04:34
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
132 минуты назад
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
41 минуту назад
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
вчера, 19:10
Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»
1вчера, 17:52
Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»
вчера, 17:42
«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
вчера, 16:50
«Клипперс» подписали Джейсона Престона
вчера, 16:44
Андрей Кириленко: «Египет готов приехать на сборы в Россию»
4вчера, 12:28
Яннис Адетокумбо не сыграет в товарищеском матче против Черногории
вчера, 12:21