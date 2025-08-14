«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном

Шакил Харрисон остался в «Виллербане».

Французский клуб продолжает формировать состав на следующий сезон, объявив о продлении контракта с разыгрывающим защитником Шакилом Харрисоном (31 год, 193 см).

В прошедшем сезоне Евролиги Харрисон набирал в среднем 5,2 очка за матч, во французской лиге – 7,4. Примечательно, что в плей-офф результативность защитника составила 13 очков за игру.