«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
Шакил Харрисон остался в «Виллербане».
Французский клуб продолжает формировать состав на следующий сезон, объявив о продлении контракта с разыгрывающим защитником Шакилом Харрисоном (31 год, 193 см).
В прошедшем сезоне Евролиги Харрисон набирал в среднем 5,2 очка за матч, во французской лиге – 7,4. Примечательно, что в плей-офф результативность защитника составила 13 очков за игру.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Виллербана» в соцсети X
