Стив Нэш: «Бену Симмонсу нужно время, чтобы вновь обрести уверенность и ритм»

Главный тренер заявил, что защитнику , пропустившему весь прошлый сезон из-за травмы и психологических проблем, потребуется время, чтобы набрать игровую форму.

«Мы будем терпеливы с Беном, потому что он невероятно талантливый и уникальный игрок, но он будет не в лучшей форме в ближайшем будущем. Ему нужно преодолеть этот период возвращения и вновь обрести уверенность и ритм.

Я думаю, что для Бена многое зависит не только от понимания, но и от тренировок. Он давно не играл. Он перенес операцию на спине, поэтому я думаю, что временами ему не хватает решительности и уверенности, которые он должен обрести. Нельзя пропустить так много времени, потом присоединиться к команде и со всем разобраться в первый же день. Поэтому ему нужно время», – сказал Нэш.

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