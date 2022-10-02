Стив Нэш – о дебюте Бена Симмонса за «Нетс»: «Верю в него»

Главный тренер поделился ожиданиями от возвращения на площадку разыгрывающего .

Симмонс полностью пропустил сезон-2021/22 из-за психологических проблем и травмы спины. Его дебют за «Нетс» ожидается в предсезонном матче с «Филадельфией» в понедельник.

«Для меня это большая радость. Я очень сильно верю в него. Он уникальный и энергичный игрок, который многое умеет на баскетбольной площадке», – сказал Нэш.

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