Стив Нэш – о дебюте Бена Симмонса за «Нетс»: «Верю в него»

Теги предсезонные матчи Бруклин Филадельфия Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш поделился ожиданиями от возвращения на площадку разыгрывающего Бена Симмонса.

Симмонс полностью пропустил сезон-2021/22 из-за психологических проблем и травмы спины. Его дебют за «Нетс» ожидается в предсезонном матче с «Филадельфией» в понедельник.

«Для меня это большая радость. Я очень сильно верю в него. Он уникальный и энергичный игрок, который многое умеет на баскетбольной площадке», – сказал Нэш.

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