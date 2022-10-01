Чет Холмгрен не жалеет об участии в полулюбительской лиге, в матче которой получил травму

Бигмен «Оклахомы» заявил, что не жалеет об участии в полулюбительской лиге, в матче которой получил травму стопы.

По словам 2-го номера драфта-2022, несмотря на всю критику по поводу ситуации, любовь к игре для представляется ему более важным фактором.

«Баскетболисты будут играть в баскетбол. Это твое любимое занятие, ты посвящаешь ему свое время, культивируешь это. Я не хочу, чтобы травма омрачала и отменяла такой подход.

От критики никуда не деться. У нас тут свобода высказывания мнения, от этого никуда не деться», – сказал Холмгрен.

Холмгрен полностью пропустит сезон-22/23.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали