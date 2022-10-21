Георгиос Папаяннис попал в больницу из-за расстройства желудка перед матчем против «Монако»

Центровой попал в больницу из-за расстройства желудка за несколько часов до домашнего матча против в рамках 4-го тура Евролиги.

Согласно сообщениям в СМИ, капитан «Пао» хочет принять участие в матче, но вряд ли появится на площадке. Решение будет принято перед началом встречи.

Также под вопросом остается участие форварда «Пао» . Американец пропустил последние тренировки команды из-за травмы бедра, полученной в игре против «Альбы» в среду.

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