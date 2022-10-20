Джоэл Эмбиид: «Если ты не выиграл чемпионат, не имеет значения, почему ты проиграл»

Центровой «Филадельфии» заявил, что будет доволен результатом только в том случае, если его команда выиграет чемпионат.

«Выход в первый раунд, второй раунд, финал конференции, финал – все это не имеет значения. Если ты не выиграл чемпионат, не имеет значения, почему ты проиграл.

Возможно, от этого даже хуже. Ты чувствуешь, что потратил время впустую.

«Поздравляю, вы вышли в финал конференции. Поздравляю, вы вышли в финал». Вы что-нибудь выиграли? Нет», – сказал Эмбиид.

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