Владимир Гомельский: «Филадельфия» максимум выйдет в полуфинал Восточной конференции»
Известный телекомментатор Владимир Гомельский считает, что у «Филадельфии» с нынешним составом нет шансов на успешное выступлением в сезоне-2022/23.
«Я болельщик «Филадельфии» с 40-летним стажем. К моему глубокому сожалению, тот состав, который у «Филы» заявлен в текущем сезоне, не дает повода для оптимизма. Думаю, что «Фила» максимум выйдет в полуфинал Восточной конференции.
Тайриз Макси еще не стал звездой. Для звездного статуса необходима стабильность, а у Макси отличные игры чередуются с блеклыми», – написал эксперт в конференции на своем сайте.
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