Владимир Гомельский: «Филадельфия» максимум выйдет в полуфинал Восточной конференции»

Известный телекомментатор считает, что у «Филадельфии» с нынешним составом нет шансов на успешное выступлением в сезоне-2022/23.

«Я болельщик «Филадельфии» с 40-летним стажем. К моему глубокому сожалению, тот состав, который у «Филы» заявлен в текущем сезоне, не дает повода для оптимизма. Думаю, что «Фила» максимум выйдет в полуфинал Восточной конференции.

еще не стал звездой. Для звездного статуса необходима стабильность, а у Макси отличные игры чередуются с блеклыми», – написал эксперт в конференции на своем сайте.

Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!