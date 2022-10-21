Джеймс Харден – о хорошей игре на старте сезона: «Я трудоголик. Здорово поработал этим летом»

Защитник «Сиксерс» объяснил хорошее индивидуальное выступление на старте нового сезона.

Во встрече с «Селтикс» Харден набрал 35 очков, 8 подборов и 7 передач, в игре с «Бакс» – 31 очко, 8 подборов и 9 передач.

«Я трудоголик. Когда в межсезонье у меня нет возможности делать то, что я обычно делаю, это разочарование и проблема. Этим летом такая возможность была. Сейчас я отлично себя чувствую. Так что продолжу работать и посмотрим, что из этого получится», – заявил Харден.

В матче с Харден реализовал 7 бросков со средней дистанции, что является его личным карьерным рекордом.

«Я работал над своей игрой в межсезонье, так что теперь пользуюсь всеми возможностями, которые мне предоставляет защита соперника. Бросил несколько 3-очковых, не попал, но такие вещи от нас не зависят. Ты работаешь и исходишь из того, что получается. Сегодня «Бакс» дали мне атаковать со средней, вот так все в итоге обернулось», – сказал Джеймс.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!