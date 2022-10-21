Стивен Эй Смит: «У «Бруклина» есть талант, но им не хватает жесткости»

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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит назвал слабое место звездного «Бруклина».

«Я разочарован тем, что увидел в исполнении «Нетс» в первом матче. Им надрали задницы. Бен Симмонс был ужасен. Вообще не оказал влияния на игру.

У «Бруклина» есть талант, но им не хватает жесткости. У них нет кого-то вроде Кендрика Перкинса, громилы, который мог бы хорошенько потолкаться с соперниками и даже воздействовать на них физически в случае необходимости», – заявил Стивен Эй.

В первом матче сезона «Нетс» уступили «Пеликанс» со счетом 108:130.

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