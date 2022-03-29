Дэмиан Лиллард включил Леброна Джеймса в Топ-4 лучших игроков НБА за все время

Разыгрывающий назвал игроков НБА, которых считает лучшими в истории.

«Лучшие игроки НБА за все время – , , и, на мой взгляд, Мэджик Джонсон», – сказал Лиллард.

Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после операции на брюшной полости. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 7,3 передачи и 4,1 подбора.

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