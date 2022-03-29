Дэмиан Лиллард включил Леброна Джеймса в Топ-4 лучших игроков НБА за все время

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард назвал игроков НБА, которых считает лучшими в истории.

«Лучшие игроки НБА за все время – Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Кобе Брайант и, на мой взгляд, Мэджик Джонсон», – сказал Лиллард.

Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после операции на брюшной полости. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 7,3 передачи и 4,1 подбора.

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