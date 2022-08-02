Иван Викторов продолжит выступать за «Енисей»

Защитник Иван Викторов (26 лет, 196 см) продлил контракт с на один год.

Викторов пятый сезон подряд будет выступать в составе красноярского клуба.

В прошедшем розыгрыше лиги ВТБ Иван вышел на паркет в 16 встречах, средние показатели за 20 минут игрового времени составили 4,8 очка, 2,1 подбора и 0,9 передачи.

«Привет всем нашим болельщикам! Очень рад, что скоро мы снова увидимся. Красноярск стал для меня родным городом, предстоящий сезон будет уже пятым для меня в составе «Енисея». Спасибо большое Дражену и руководству клуба, в лице Владимира Владимировича, за оказанное доверие! Много говорить не буду, будем доказывать все на площадке. Вперед, «Енисей», – заявил Викторов.

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