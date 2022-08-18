«Енисей» подписал Иэна Миллера

Красноярский объявил о подписании контракта с атакующим защитником (30 лет, 190 см).

Прошлый сезон американец начинал в греческом «Перистери». Показатели в 10 матчах национального чемпионата составили 10,4 очка, 1,3 подбора, 2,4 передачи и 1,0 перехвата за 22 минуты на паркете.

В январе Миллер перешел в турецкий , за который он сыграл 16 матчей с показателями 13,6 очка, 1,1 подбора и 3,2 передачи в среднем за 27 минут.

В сезоне-2016/2017 Миллер выиграл Чемпионат и Кубок Казахстана с «Астаной», а также вышел в четвертьфинал лиги ВТБ.

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