Ламело Болл не сыграет в матче против «Пеликанс» из-за травмы
Звездный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл пропустит второй матч сезона из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. В пятницу «Хорнетс» сыграют дома против «Пеликанс».
В среду Болл пропустил матч открытия сезона против «Сан-Антонио» (129:102).
Болл травмировался во время предсезонного матча против «Вашингтона» в прошлый понедельник, когда Энтони Гилл наступил ему на ногу.
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