Ламело Болл не сыграет в матче против «Пеликанс» из-за травмы

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Звездный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл пропустит второй матч сезона из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. В пятницу «Хорнетс» сыграют дома против «Пеликанс».

В среду Болл пропустил матч открытия сезона против «Сан-Антонио» (129:102).

Болл травмировался во время предсезонного матча против «Вашингтона» в прошлый понедельник, когда Энтони Гилл наступил ему на ногу.

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