Ламело Болл пропустит одну-две недели из-за растяжения связок голеностопного сустава
Ожидается, что разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл пропустит одну-две недели из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ранее «Хорнетс» объявили, что МРТ подтвердила растяжение связок второй степени у Болла. Сроки возвращения игрока в строй зависят от того, как он будет реагировать на реабилитацию и лечение.
«Хорнетс» начнут регулярный чемпионат 19 октября выездным матчем против «Сан-Антонио».
Болл травмировался во время предсезонного матча против «Вашингтона» в понедельник. 21-летний защитник неудачно поставил ногу во время прохода, когда его сопровождал Энтони Гилл из «Уизардс». Лидер «Хорнетс» провел какое-то время на паркете, затем исполнил два штрафных и отправился в раздевалку.
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