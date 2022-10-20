Алекс Абринес не доиграл матч против «Жальгириса» из-за удара локтем по голове

Атакующий защитник «Барселоны» получил удар локтем по голове от форварда и был вынужден покинуть площадку.

Испанец выбыл из игры за 2:15 до конца третьей четверти матча. Медицинский персонал «Барсы» помог игроку подняться с паркета.

и «Жальгирис» встречаются в Каунасе в рамках 4-го тура Евролиги.

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