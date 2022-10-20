Дени Авдия получил растяжение связок голеностопного сустава

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Форвард «Вашингтона» Дени Авдия травмировал правый голеностопный сустав во время первого матча сезона против «Индианы» (114:107).

Авдия подвернул ногу, защищаясь против Криса Дуарте, и несколько минут провел на паркете, корчась от боли, после чего ему помогли уйти с площадки.

Рентген не выявил серьезного повреждения лодыжки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. По словам источников, у игрока растяжение связок и «ничего серьезного».

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