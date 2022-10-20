Кевин Дюрэнт купил команду по пиклболу

Звездный форвард и его бизнес-партнер Рич Клейман стали совладельцами новой команды Главной лиги пиклбола (MLP).

35V, инвестиционная компания Дюрэнта и Клеймана, также будет стратегическим партнером лиги.

«35V намерена инвестировать в будущее спорта и новые возможности, и MLP — это лига, от которой мы в невероятном восторге. Нам не терпится построить команду с нуля, а также работать над тем, чтобы поднять этот спорт и лигу на беспрецедентные высоты. Я заядлый игрок в пиклбол и фанат, поэтому интерес к этому виду спорта был естественным», – заявил Клейман.

Пиклбол – вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса.

В прошлом месяце Дюрэнт был замечен играющим в пиклбол.

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