Джейковэн Браун, Ови Соко и Джо Янг – MVP 2-го тура Еврокубка
Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Джейковэн Браун, форвард «Лондон Лайонс» Ови Соко и разыгрывающий «Промитеаса» Джо Янг признаны MVP второго тура регулярного чемпионата Еврокубка.
Все трое набрали 39 баллов в рейтинге эффективности.
Соко помог лондонскому клубу обыграть «Тренто» (80:75), набрав 22 очка, 14 подборов, 3 передачи и 2 перехвата. Янг в победном матче против «Гран-Канария» (93:82) записал на свой счет 34 очка, 6 передач, 2 подбора и 1 перехват. Показатели Брауна в победной встрече с «Парижем» (100:86) составили 21 очко, 8 подборов, 12 передач и 1 перехват.
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