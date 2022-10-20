Джейковэн Браун, Ови Соко и Джо Янг – MVP 2-го тура Еврокубка

Разыгрывающий Джейковэн Браун, форвард Ови Соко и разыгрывающий Джо Янг признаны MVP второго тура регулярного чемпионата Еврокубка.

Все трое набрали 39 баллов в рейтинге эффективности.

Соко помог лондонскому клубу обыграть «Тренто» (80:75), набрав 22 очка, 14 подборов, 3 передачи и 2 перехвата. Янг в победном матче против «Гран-Канария» (93:82) записал на свой счет 34 очка, 6 передач, 2 подбора и 1 перехват. Показатели Брауна в победной встрече с «Парижем» (100:86) составили 21 очко, 8 подборов, 12 передач и 1 перехват.

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