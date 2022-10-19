Еврокубок. «Бурсаспор» принимает «Ховентуд», «Прометей» сыграет в гостях с «Брешией» и другие матчи

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В среду, 19 октября, проходят шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Турецкий «Бурсаспор» принимает на своей арене испанский «Ховентуд», украинский «Прометей» сыграет в гостях с итальянской «Брешией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Литкабелис Литва  –  Ульм Германия 80:76 (21:19, 23:9, 15:22, 21:26)
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Cido Arena»
Онлайн матча
Литкабелис
Моррис (14), Грицюнас (11), Липкявичюс (10), Пено (6), Василиаускас (0) – старт; Голоман (13), Кулламяэ (12 + 6 передач), Малдунас (6 + 7 подборов), Рубштавичюс (5), Мураускас (3).
Ульм
Кристен (19), Джеллоу (9), Мобли (7), Конате (4), дос Сантос (0) – старт; Хоули (13), Бретцель (12), Нуньес (5 + 5 потерь), Клепайс (3), Жугич (2), Робинсон (2).

Клуж Румыния  –  Цедевита Олимпия Словения 94:76 (28:17, 20:14, 20:22, 26:23)
Дата проведения
19 октября, 19.30, «BTarena»
Онлайн матча
Клуж
Бирчевич (24), Мейндл (19 + 11 подборов), Гузман (16), Каце (11 + 9 подборов), Тэйлор (9) – старт; Стипанович (5), Сэндерс (4), Ричард (3 + 6 передач), Кути (3), Călin Lăpuște (0), Roschnafsky (0), Diaby (0).
Цедевита Олимпия
Адамс (25 + 7 подборов + 9 передач), Омич (17 + 7 подборов), Еремич (6), Гнидич (0), Алибегович (0) – старт; Харрисон (15), Радович (6), Мурич (5), Ребец (2).

Бурсаспор Турция  –  Ховентуд Испания 81:72 (23:22, 24:17, 14:17, 20:16)
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Бурсаспор
Нидэм (24), Битим (18), Дювериоглу (14 + 13 подборов), Клеммонс (4), Дудзински (3 + 7 подборов) – старт; Сайбир (11 + 7 подборов), Ал (7), Сезгюн (0).
Ховентуд
Томич (16), Фелис (7), Бускетс (5), Элленсон (4), Рибас (2 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Гай (15), Джонс (12), Парра (9), Вивес (2), Вентура (0), Биргандер (0).

Брешия Италия  –  Прометей Украина 50:44 (3 четверть)
Дата проведения
19 октября, 21.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча
Брешия
Делла Валле (14), Одиасе (8), Копэйн (6 + 6 передач), Мосс (0), Гэбриэл (0) – старт; Коббинс (8), Петручелли (6), Массинбург (4), Акеле (2), Курно (0), Бернс (0).
Прометей
Кеннеди (6), Стефенс (6), Балвин (6), Сидоров (5), Агада (5) – старт; Клавелл (6), Липовый (5), Санон (3), Лукашов (0), Ткаченко (0), Петров (0), Хог (0).

Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Ховентуд Испания – 1-0, Ульм Германия – 1-0, Бурсаспор Турция – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Литкабелис Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Брешия Италия – 0-1, Венеция Италия – 0-2.

Группа B

Промитеас Греция  –  Гран-Канария Испания 93:82 (22:19, 18:27, 26:24, 27:12)
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча
Промитеас
Янг (34 + 6 передач), Коуэн (11), Кулбока (11 + 9 подборов), Симпсон (3), Какламанакис (0) – старт; Гикас (15), Кондитт (8), Цайрелис (6), Дангубич (5), Муратос (0).
Гран-Канария
Бруссино (19 + 9 подборов), Бальцеровски (12), Инглис (5), Бассас (3 + 6 передач), Кляич (0) – старт; Слотер (13), Бените (11), Сальво (6), Диоп (6), Лопес де ла Торре (5), Душчак (2).

Париж Франция  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль 52:60 (3 четверть)
Дата проведения
19 октября, 21.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча
Париж
Тупан (12), Бегарен (8), Оллман (5), Уоллес (5), Камагате (4) – старт; Гедич (6), Слива (3), Денис (0).
Хапоэль Тель-Авив
Макрэй (10), Браун (7 + 7 передач), Хортон (6 + 8 подборов), Гинат (4), Токото (0) – старт; Залмансон (12), Хорд (10), Ариэль (3), Тимор (3), Бени (0).

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Париж Франция – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Промитеас Греция – 1-0, Гамбург Германия – 1-1, Будучность Черногория – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Лондон Лайонс Великобритания – 1-1, Тренто Италия – 0-2, Шленск Польша – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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