Еврокубок. «Бурсаспор» принимает «Ховентуд», «Прометей» сыграет в гостях с «Брешией» и другие матчи
В среду, 19 октября, проходят шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Бурсаспор» принимает на своей арене испанский «Ховентуд», украинский «Прометей» сыграет в гостях с итальянской «Брешией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Cido Arena»
- Литкабелис
- Моррис (14), Грицюнас (11), Липкявичюс (10), Пено (6), Василиаускас (0) – старт; Голоман (13), Кулламяэ (12 + 6 передач), Малдунас (6 + 7 подборов), Рубштавичюс (5), Мураускас (3).
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «BTarena»
- Клуж
- Бирчевич (24), Мейндл (19 + 11 подборов), Гузман (16), Каце (11 + 9 подборов), Тэйлор (9) – старт; Стипанович (5), Сэндерс (4), Ричард (3 + 6 передач), Кути (3), Călin Lăpuște (0), Roschnafsky (0), Diaby (0).
- Дата проведения
- 19 октября, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Бурсаспор
- Нидэм (24), Битим (18), Дювериоглу (14 + 13 подборов), Клеммонс (4), Дудзински (3 + 7 подборов) – старт; Сайбир (11 + 7 подборов), Ал (7), Сезгюн (0).
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30, «PalaLeonessa»
- Брешия
- Делла Валле (14), Одиасе (8), Копэйн (6 + 6 передач), Мосс (0), Гэбриэл (0) – старт; Коббинс (8), Петручелли (6), Массинбург (4), Акеле (2), Курно (0), Бернс (0).
Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Ховентуд Испания – 1-0, Ульм Германия – 1-0, Бурсаспор Турция – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Литкабелис Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Брешия Италия – 0-1, Венеция Италия – 0-2.
Группа B
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «Dimitris Tofalos Arena»
- Промитеас
- Янг (34 + 6 передач), Коуэн (11), Кулбока (11 + 9 подборов), Симпсон (3), Какламанакис (0) – старт; Гикас (15), Кондитт (8), Цайрелис (6), Дангубич (5), Муратос (0).
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30, «Halle Georges-Carpentier»
- Париж
- Тупан (12), Бегарен (8), Оллман (5), Уоллес (5), Камагате (4) – старт; Гедич (6), Слива (3), Денис (0).
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Париж Франция – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Промитеас Греция – 1-0, Гамбург Германия – 1-1, Будучность Черногория – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Лондон Лайонс Великобритания – 1-1, Тренто Италия – 0-2, Шленск Польша – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Контракты и платежные ведомости НБА
Каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»
Комментарии