Еврокубок. «Бурсаспор» принимает «Ховентуд», «Прометей» сыграет в гостях с «Брешией» и другие матчи

В среду, 19 октября, проходят шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Турецкий «Бурсаспор» принимает на своей арене испанский «Ховентуд», украинский «Прометей» сыграет в гостях с итальянской «Брешией».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Ховентуд Испания – 1-0, Ульм Германия – 1-0, Бурсаспор Турция – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Литкабелис Литва – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Брешия Италия – 0-1, Венеция Италия – 0-2.

Группа B

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Париж Франция – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Промитеас Греция – 1-0, Гамбург Германия – 1-1, Будучность Черногория – 1-1, Тюрк Телеком Турция – 1-1, Лондон Лайонс Великобритания – 1-1, Тренто Италия – 0-2, Шленск Польша – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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