Сергей Иванов: «МБА будет либо в середине таблицы, либо где-то даже повыше»

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов поделился впечатлениями от игры МБА в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (78:110).

«До этого много лет, вы знаете, было дерби ЦСКА – «Химки». Теперь «Химки» заменили МБА. Я сегодня специально пришел, честно скажу, несмотря на то, что болельщик ЦСКА, не столько посмотреть на ЦСКА, сколько на МБА. Это дебютанты нашей Лиги.

Мне было интересно посмотреть именно на эту команду, потому что она составлена только из российских игроков. Это исключение почти для всей Лиги ВТБ. Многих игроков МБА я знаю, потому что команда в основном состоит из воспитанников ЦСКА. Но есть и свои совершенно молодые воспитанники.

Манера игры интересная, очень быстрая, много бросков, 24 секунды они мяч не держат. Сама по себе манера игры, подход – интересный. Думаю, что в этом сезоне, если МБА сохранит такой же стиль игры и сильно не просядет, то будет либо в середине таблицы, либо где-то даже повыше.

Не исключаю, что они войдут в шестерку. Потому что в этом сезоне формат совершенно другой, интересный. Шансы у команды есть. Тем более, что стартовали они прекрасно: три игры и три победы. Так что посмотрим и желаю успеха!» – заявил Иванов.

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