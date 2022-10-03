Энтони Дэвис – о Большом трио «Лейкерс»: «В этом году мы берем на себя и играем агрессивно»

Форвард «Лейкерс» рассказал о том, как изменился подход к игре звездного трио команды перед новым сезоном.

По словам Дэвиса, он, а также Леброн Джеймс и по возможности стараются брать на себя инициативу и демонстрировать свои лучшие качества.

«В этом году мы берем на себя и играем агрессивно, это главное изменение. «Расс, у тебя мяч? Давай!» «Брон, ты с мячом? Вперед». То же самое и со мной. Без разницы. И это очень помогает всем нам.

Мы неэгоистичные игроки и готовы делиться мячом, создавать возможности для товарищей, но в то же время нам и самим нужно проявлять себя. И это пока что главное изменение, которое нам хотелось видеть, потому что наши агрессивные действия помогут одноклубникам получать свободу и выходить на хорошие позиции.

Когда мы постоянно двигаем мяч, то он застревает где-нибудь на периметре или заканчивается время на атаку. Но если Расс или Леброн разгоняются и прут под кольцо, то другие парни остаются без опеки. Потому что такие действия вынуждают соперника бросать людей на подстраховку, а у Расса или Леброна есть возможность сделать скидку на снайпера», – заявил Дэвис.

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