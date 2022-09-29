Стив Нэш – об ультиматуме Дюрэнта: «Ситуация не настолько однозначная»

По словам главного тренера «Нетс» , сообщения в прессе о летнем ультиматуме звездного форварда владельцу команды Джо Цаю не были точными на 100%.

Дюрэнт якобы призвал Цая уволить Нэша и генерального менеджера , в противном случае грозился покинуть клуб.

«У меня никогда не было ощущения, что там все сказано на 100 процентов. Ситуация не настолько однозначная, там нет деления на черное и белое. Существует много факторов, много разных вещей происходят за кулисами.

Многие вещи, о которых сообщается, не являются на 100 процентов точными. Вы получаете фрагментарные кусочки правды, вы получаете информацию, которая совсем не соответствуют действительности», – заявил Нэш.

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