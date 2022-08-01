Яннис Адетокумбо: «Леброн тратит 1,5 миллиона долларов на свое тело? Не знаю, могу ли позволить себе такое»

Звездный форвард «Бакс» отдал должное лидеру .

Подсчитано, что 37-летний Джеймс ежегодно вкладывает 1,5 миллиона долларов в поддержание своего тела в максимальной готовности.

«Мне интересно, как Леброн сохраняет эту топовую форму и остается лучшим в мире в 18-м сезоне. Это очень интересно. Мне хочется знать, как это работает.

Он стабилен на протяжении 18 лет. Он всегда на самом виду. Это невероятно. Леброна часто хвалят, но, мне кажется, мы должны отдавать ему должное даже чаще. Делать все это на протяжении 18 лет очень непросто.

Мне бы хотелось пойти по его стопам. Надеюсь, тоже смогу играть 18-20 лет. Такова цель.

Леброн тратит 1,5 миллиона долларов на свое тело? Не знаю, могу ли позволить себе такое. У меня нет столько денег. Да ладно, шучу. С ума сойти, приятель. Он так стабилен. За этим интересно наблюдать. За этим определенно интересно наблюдать», – заявил 27-летний грек.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?