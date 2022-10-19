Тайлер Хирро: «Я был единственной восходящей звездой на скамейке»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро считает, что заслужил попадание в основной состав команды.
«Я пришел в НБА в статусе восходящей звезды. Кто из таких игроков не выходит в стартовом составе? Я был единственным, кто выходил со скамейки», – заявил Хирро.
Лучший запасной прошлого сезона НБА недавно получил продление контракта на 4 года и 130 миллионов долларов. Хирро принял участие в двух предсезонных матчах и в обоих случаях выходил в основе.
Как смотреть НБА в эпоху параллельного импорта
Комментарии