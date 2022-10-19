Тайлер Хирро: «Я был единственной восходящей звездой на скамейке»

Теги предсезонные матчи Майами НБА Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро считает, что заслужил попадание в основной состав команды.

«Я пришел в НБА в статусе восходящей звезды. Кто из таких игроков не выходит в стартовом составе? Я был единственным, кто выходил со скамейки», – заявил Хирро.

Лучший запасной прошлого сезона НБА недавно получил продление контракта на 4 года и 130 миллионов долларов. Хирро принял участие в двух предсезонных матчах и в обоих случаях выходил в основе.

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