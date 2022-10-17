Тайлер Хирро: «Если бы не моя травма, «Хит» могли выиграть четвертый титул»

Защитник «Хит» считает, что неудача команды в финале Востока против «Селтикс» (3-4) во многом связана с его травмой.

Из-за повреждения паховых мышц Хирро пропустил четвертый, пятый и шестой матчи серии, а в решающем седьмом отыграл лишь семь минут.

«В конце было очень обидно. Обидно, что все так закончилось. Если бы не моя травма, если бы я мог играть на том уровне, на котором играл по ходу всего сезона, думаю, «Хит» могли выиграть четвертый титул. Это стало мотивацией для меня», – заявил Хирро.

Лучший запасной сезона-21/22 также отмечал, что флоридцы по ходу финала конференции думали о решающей серии плей-офф и берегли его.

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