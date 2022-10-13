Тайлер Хирро: «Сделал все необходимое, чтобы получить место в старте»
Защитник «Хит» Тайлер Хирро выразил надежду на то, что в новом сезоне будет игроком стартовой пятерки.
Лучший запасной минувшего сезона НБА недавно получил продление контракта на 4 года и 130 миллионов долларов.
«Буду собой и сделаю все, что от меня требуется. Но, как вы говорите, я показываю хорошую игру, я сделал все необходимое, чтобы получить место в старте. При этом важно помнить, что наша цель – победа в чемпионате. У нас очень талантливая команда. Посмотрим.
Я уже показал, что могу быть «шестым» игроком, но сейчас хочу доказать, что могу быть и игроком основной пятерки», – заявил Хирро.
Хирро принял участие в двух предсезонных матчах и в обоих случаях выходил в основе.
Комментарии