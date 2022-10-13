Тайлер Хирро: «Сделал все необходимое, чтобы получить место в старте»

Защитник «Хит» выразил надежду на то, что в новом сезоне будет игроком стартовой пятерки.

Лучший запасной минувшего сезона НБА недавно получил продление контракта на 4 года и 130 миллионов долларов.

«Буду собой и сделаю все, что от меня требуется. Но, как вы говорите, я показываю хорошую игру, я сделал все необходимое, чтобы получить место в старте. При этом важно помнить, что наша цель – победа в чемпионате. У нас очень талантливая команда. Посмотрим.

Я уже показал, что могу быть «шестым» игроком, но сейчас хочу доказать, что могу быть и игроком основной пятерки», – заявил Хирро.

Хирро принял участие в двух предсезонных матчах и в обоих случаях выходил в основе.

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