Маркус Ховард исполнил спасительный «баззер» и набрал 33 очка в матче с «Партизаном»

Разыгрывающий «Басконии» Маркус Ховард стал главным героем матча регулярного чемпионата Евролиги с (103:96 ОТ).

Ховард исполнил спасительный «баззер» из-за дуги на исходе основного времени при счете 86:89.

В активе Ховарда 33 очка (9 из 16 с игры, 7 из 8 с линии), 1 передача, 1 перехват и 27 баллов за эффективность действий за 24 минуты на площадке.

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