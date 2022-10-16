Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет в гостях с «Цедевитой-Олимпией», «Партизан» примет «Студентски центар»
В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.
«Црвена Звезда» сыграет в гостях с «Цедевитой-Олимпией», «Партизан» примет «Студентски центар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 18.00, «Dvorana Stožice»
- Дата проведения
- 16 октября, 22.00, «Штарк Арена»
Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Партизан Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Морнар Бар Черногория – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Задар Хорватия – 1-1, Студентски Центар Черногория – 1-1, Цибона Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Скопье Северная Македония - 0-3, Борац Чачак Сербия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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