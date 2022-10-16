Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет в гостях с «Цедевитой-Олимпией», «Партизан» примет «Студентски центар»

В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

«Црвена Звезда» сыграет в гостях с «Цедевитой-Олимпией», «Партизан» примет «Студентски центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Партизан Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Морнар Бар Черногория – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Задар Хорватия – 1-1, Студентски Центар Черногория – 1-1, Цибона Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Скопье Северная Македония - 0-3, Борац Чачак Сербия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Контракты и платежные ведомости НБА

Как выглядят легенды НБА на пенсии? Шакил сбросил 15 кг, Джордан курит 6 сигар в день, Пиппен выпустил бурбон