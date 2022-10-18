Патрик Беверли: «Уэстбрук не будет выходить со скамейки, мы все это знаем»

Разыгрывающий уверен, что его звездный одноклубник будет выходить в стартовой пятерке.

«Очевидно, что он будет главным разыгрывающим, когда играет со вторым составом. Но он же не будет выходить со скамейки, мы все это знаем. Нужно было просто посмотреть, как это сработает. Он нужен мне в стартовой пятерке. Он быстрый, высокий разыгрывающий, который неудержим в проходе.

Просто тренеры хотели попробовать новые сочетания. Мы все знаем, что он будущий член славы, игрок стартовой пятерки, участник всех звезд и так далее», – заявил Беверли в своем подкасте.

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