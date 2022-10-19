Маркус Смарт – о стычке с Эмбиидом: «Я мог бы проломить ему голову, но не стал»

Разыгрывающий «Бостона» выразил недоумение из-за решения арбитров наказать его персональным и техническим фолами за стычку с центровым «Филадельфии» .

«Если бы я сделал это, меня, вероятно, удалили бы, отстранили на три или четыре матча, оштрафовали.

Но тот факт, что я оказался единственным, кто получил фол, вне моего понимания. Вот как вы обращаетесь с лучшим защитником года? Это жестко, но я проявил зрелость. Я мог бы проломить ему голову, но не стал.

Это зрелость, которая у нас появилась. Мы отпускаем ситуацию. Что есть, то есть. Контролируем то, что можем контролировать», – сказал Смарт.

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