Александер Секулич – о победе над «Пармой»: «На исход игры повлияли тяжелые броски в концовке»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич высоко оценил значимость победы в концовке матча лиги ВТБ против «Пармы» (92:85, ОТ).

«Для нас это был очевидно важный матч. Мы прилетели в Пермь не в полном составе. Это большая победа для нас. Мы бились до конца. На матче была невероятная атмосфера, для нас было наслаждением играть при таких трибунах, и как награда – эта выездная победа.

Последние две минуты основного времени и весь овертайм мы играли с максимальным фокусом на защиту, также на исход игры повлияли и важные тяжелые броски в концовке матча», – сказал Секулич.

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