Расселл Уэстбрук: «Я командный игрок, у меня никогда не было проблем с одноклубниками»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук заявил, что несколько видео с предсезонного матча против «Миннесоты», на которых он запечатлен отдельно от команды, неправильно восприняты и раздуты.
«Я просто пытаюсь делать свою работу и конкурировать на баскетбольной площадке. Ко всему можно придраться, к любому видео. Можно вырезать любое видео и сделать из него все, что только захочется. Не мне судить об этом.
Точно знаю, что я настоящий командный игрок. У меня никогда не было проблем с товарищами по команде, так что я собираюсь продолжать делать то, что делал всегда», – заявил Уэстбрук.
Уэстбрук был замечен отдельно от команды, когда все игроки собрались в центре площадки перед началом предсезонной встречи с «Вулвз». Расселл объяснил журналистам, что это его обычный ритуал перед матчем, он делает это с тех пор, как пришел в лигу.
Также Уэстбрук объяснил видео, на котором он не участвует в организованном Патриком Беверли совещании команды на площадке, сказав, что в тот момент разговаривал с судьей и тренерами и это не попало в кадр.
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