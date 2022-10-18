«Жальгирис» вывесил баннер в честь Паулюса Янкунаса на матче с «Виртусом»

Болельщики эффектно поприветствовали , который недавно завершил карьеру игрока и стал ассистентом генерального менеджера клуба.

На первом домашнем матче команды в Евролиге-2022/23 против фанаты вывесили огромный баннер с изображением Янкунаса и надписью «вечный капитан».

Прославленный баскетболист выступал за «Жальгирис» с 2003 по 2022 год, покинув клуб лишь в сезоне-2009/10, когда защищал цвета «Химок». Он также является рекордсменом по проведенным матчам (392) и подборам (2010) за карьеру.

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