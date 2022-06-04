Паулюс Янкунас завершил карьеру

Знаменитый форвард завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет.

Янкунас начал выступления в 2003 году. Он провел в «Жальгирисе» большую часть карьеры, покинув клуб лишь в сезоне-2009/10, когда защищал цвета «Химок».

Янкунас – лидер по проведенным матчам (2010) и подборам (392). Средние карьерные показатели в турнире составляют 8,3 очка и 5,1 подбора. 15 раз становился чемпионом Литвы.

В составе литовской сборной Паулюс выигрывал бронзовые награды Евробаскета-2007 и чемпионата мира-2010, а также серебро чемпионата Европы в 2015 году.

Последний матч Янкунас провел в серии за 3-е место чемпионата Литвы против «Шяуляя» (89:76, 4-0) в пятницу.

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