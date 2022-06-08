Паулюс Янкунас стал ассистентом генерального менеджера «Жальгириса»

Завершивший карьеру форвард останется в клубе в качестве ассистента генерального менеджера Паулюса Мотеюнаса.

«Вчера я встретился с Паулюсом. Моя новая работа — помощник генерального менеджера. Как бы это ни было странно с точки зрения баскетболиста, за всю карьеру у меня никогда не было правой руки. Теперь я буду правой рукой Паулюса Мотеюнаса. Узнал много нового, например, то, что не только игроки должны проходить медицинское обследование», – рассказал Янкунас в подкасте клуба.

Янкунас провел в «Жальгирисе» большую часть карьеры, покинув клуб лишь в сезоне-2009/10, когда защищал цвета «Химок».

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