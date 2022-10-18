Александер Секулич: «После матча с ЦСКА мы проделали объемную работу над ошибками»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал о подготовке к матчу лиги ВТБ против «Пармы».

– Ваши ожидания от предстоящей игры?

– Нам предстоит матч против команды, которую мощно поддерживают болельщики – в зале точно будет особенная атмосфера. Игроки команды хозяев, как и мы, выйдут на паркет после поражения в предыдущем матче. Поэтому оба коллектива будут стараться показать свой максимум, чтобы реабилитироваться – выиграть и улучшить турнирное положение.

– Сегодня в матче не примет участие капитан – . Какие корректировки необходимо вносить в связи с этим в игру?

– Нам важен каждый игрок, потеря любого весьма болезненна. Да, мы будем играть без Влада, и в этой ситуации другие должны брать на себя инициативу, должны быть готовыми показать свой максимум.

– Что тренерский штаб «Локо» после матча с ЦСКА стремился улучшить в игре команды в первую очередь?

– После игры с армейцами мы проделали объемную работу над ошибками, и выделять что-то одно было бы неверным. Мы детально разбирали тот матч, чтобы не допустить осечек в будущих играх. Добавлю, что у нас молодая команда, и важно понимать, что по «щелчку» сразу ничего не изменится. Нужно время, нужно усердно работать на каждой тренировке, чтобы становится лучше каждому игроку в отдельности и команде в целом.

– Как влияет на подготовку такое затяжное путешествие до места проведения матча?

– Не важно, насколько трудный выезд, мы концентрируемся на подготовке команды, чтобы она была как можно лучше организована. Выезд – это вызов, а не проблема.

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