Кевин Дюрэнт – Бену Симмонсу: «Всем плевать, попадешь ты или нет. Мы хотим, чтобы ты был агрессивен»

Форвард ответил на вопрос, как можно помочь вновь обрести уверенность в атаке.

«Нужно верить в него, давать ему передачу, когда он свободен, говорить, чтобы он был агрессивен. Я не занимаюсь этим. Я здесь не для того, чтобы с кем-то нянчиться.

Бен знает, что если сейчас время быть агрессивным, то надо быть агрессивным. Всем плевать, попадешь ты или нет. Мы хотим, чтобы ты был агрессивен. Он может сказать мне то же самое, так что мы всегда подпитываем друг друга энергией», – сказал Дюрэнт.

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