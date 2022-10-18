Дэнни Эйндж: «Проницательность Джастина Заника – бесценный актив»

Президент «Юты» по баскетбольным операциям Дэнни Эйндж прокомментировал многолетнее продление контракта с генеральным менеджером клуба Джастином Заником.

«Баскетбольная проницательность Джастина, его способность выстраивать длительные отношения с другими людьми в НБА и управлять нашим фронт-офисом – бесценные активы. Мы очень рады, что он продолжит руководить командой», – сказал Эйндж.

Заник являлся генменеджером «Юты» и помогал Эйнджу с ежедневными баскетбольными операциями на протяжении трех последних сезонов.

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола

Контракты и платежные ведомости НБА