Дэнни Эйндж: «Проницательность Джастина Заника – бесценный актив»
Президент «Юты» по баскетбольным операциям Дэнни Эйндж прокомментировал многолетнее продление контракта с генеральным менеджером клуба Джастином Заником.
«Баскетбольная проницательность Джастина, его способность выстраивать длительные отношения с другими людьми в НБА и управлять нашим фронт-офисом – бесценные активы. Мы очень рады, что он продолжит руководить командой», – сказал Эйндж.
Заник являлся генменеджером «Юты» и помогал Эйнджу с ежедневными баскетбольными операциями на протяжении трех последних сезонов.
Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола
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