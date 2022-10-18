«Юта» подписала многолетнее продление с Джастином Заником

Теги Милуоки НБА Юта Дэнни Эйндж Баскетбол

Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник продолжит занимать свою должность в ближайшие несколько лет.

«Джаз» объявили о подписании многолетнего продления контракта с функционером.

Заник являлся генменеджером «Юты» и помогал Дэнни Эйнджу с ежедневными баскетбольными операциями на протяжении трех последних сезонов.

С 2013 по 2019 он также работал ассистентом генменеджера клуба, за исключением сезона-2016/17, проведенного во фронт-офисе «Милуоки».

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